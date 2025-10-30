Gatti scrive alla Juventus dopo la vittoria ritrovata | parole da grande trascinatore dopo il gol e i tre punti Cosa ha scritto – FOTO
Gatti, difensore della Juve, ha scritto questo messaggio dopo la vittoria e il gol contro l’Udinese. Ecco le sue parole. Una vittoria per scacciare la crisi, un messaggio per blindare la ripartenza. La Juventus torna a sorridere dopo otto partite da incubo e il protagonista assoluto, in campo e fuori, è Federico Gatti. Il difensore bianconero, autore del gol decisivo nel 3-1 all’Udinese, ha affidato ai social la sua carica da leader: « Ripartiamo da qui ». LA CRONACA DI JUVE UDINESE 3-1 Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federico Gatti (@federicogatti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
