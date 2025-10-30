Gatti Juve un goleador oltre ad un muro difensivo | la pagella dopo la vittoria contro l’Udinese parla per lui | Partita da vecchi tempi Il voto

Gatti Juve, serata da incorniciare per il difensore che trascina la Juventus. 7 in pagella per la sua implacabilità difensiva e gloria in attacco. Una serata da leader assoluto per Federico Gatti. Il difensore centrale, ormai pilastro invalicabile della difesa della Vecchia Signora, ha sfoderato una prestazione maiuscola nell ‘ ultima vittoria della Juventus contro l’Udinese, guidando il reparto con autorità e aggiungendo il suo marchio di fabbrica: il gol. La sua performance sontuosa non è passata inosservata e gli è valsa la palma di migliore in campo, o comunque tra i più decisivi, secondo la redazione de La Gazzetta dello Sport. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

