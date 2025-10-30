Gasperini con la Roma fa quello che vuole più che giochista e risultatista è un puntista CorSport

La Roma di Gasperini è al primo posto insieme al Napoli, dopo la vittoria di ieri per 2-1 contro il Parma. Gasperini è primo in classifica con la Roma. Il Corriere dello Sport scrive: “ Tra un “giochista” della prima ora e un “risultatista” last minute, ecco farsi largo la figura del “puntista”. Quello che piazza cinque o sei uomini lì e dopo pochi minuti li sposta di là; quello che gioca con un finto trequartista e con un centravanti vero ma fa credere a tutti che sia falso; con un esterno di centrocampo a piede invertito sulla fascia sinistra e un esterno d’attacco con il piede debole dall’altra parte. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Gasperini con la Roma fa quello che vuole, più che giochista e risultatista è un puntista (CorSport)

