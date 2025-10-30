Gasparri e la separazione delle carriere | Raccogliamo le firme per il referendum

Quotidiano.net | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 30 ottobre 2025 – Con l’approvazione  del Senato il disegno di legge di riforma costituzionale della separazione delle carriere ottiene il sì definitivo del Parlamento. Ora partirà la preannunciata raccolta delle firme che chiede il referendum confermativo che dovrebbe svolgersi nella primavera del 2026. Ecco alcuni contenuti della riforma Meloni-Nordio. Una magistratura, due carriere: l’attuale articolo 104 della Costituzione afferma che "la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere”, frase a cui la riforma aggiunge che “è composta dai magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

