Gasolio di contrabbando donato ai vigili del fuoco
Sono 52mila i litri di carburante diesel sequestrati dalla guardia di finanza e donati ai pompieri del comando di Foggia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Gasolio di contrabbando devoluto ai vigili del fuoco di #Foggia. Finanza consegna 52mila litri sequestrati - X Vai su X
Castel San Giorgio: sotto sequestro auto cisterna con 12mila litri di gasolio di contrabbando Nei giorni scorsi, all’esito di un’attività di servizio volta alla repressione delle frodi nel settore delle accise e delle altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi, - facebook.com Vai su Facebook
Gasolio di contrabbando donato ai vigili del fuoco - Sono 52mila i litri di carburante diesel sequestrati dalla guardia di finanza e donati ai pompieri del comando di Foggia ... Si legge su gazzetta.it
Gasolio contrabbando donato a vigili del fuoco di Foggia - Una carico di 52mila litri di gasolio di contrabbando sequestrati dalla guardia di finanza sono stati donati al comando provinciale dei vigili del fuoco di Foggia su disposizione dell'autorità giudizi ... Segnala msn.com
Dal contrabbando alla solidaretà: donati ai Vigili del Fuoco 52mila litri di gasolio agricolo sequestrato - I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Foggia, in esecuzione di quanto disposto dalla locale Autorità Giudiziaria, hanno consegnato 52. Segnala foggiacittaaperta.it