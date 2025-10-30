Gasolio di contrabbando donato ai vigili del fuoco

Gazzetta.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono 52mila i litri di carburante diesel sequestrati dalla guardia di finanza e donati ai pompieri del comando di Foggia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

