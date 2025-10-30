Gas Sales Bluenergy Piacenza – Valsa Group Modena 1-3 | Vittoria esterna di carattere
Importante vittoria per Modena in casa di Piacenza, dove i gialli riescono ad imporre il proprio gioco e ad arginare la rimonta dei padroni di casa, portando a casa i tre punti.Modena parte con il sestetto composto da Tizi-Oualou-Buchegger in diagonale principale, Davyskiba-Porro di banda. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Gas Sales Bluenergy Piacenza – Valsa Group Modena 1-3 | Vittoria esterna di carattere - Gas Sales Bluenergy Piacenza: Bovolenta 15, Bergmann 3, Simon 11, Travica 2, Gutierrez 5, Pace (L), Leon 1, Mandiraci 15, Comparoni 3, Seddik 4, Andringa. Scrive modenatoday.it
Gas Sales Bluenergy sprecona, Modena ne approfitta e vince 3-1 - I biancorossi, senza Porro e Galassi, non sfruttano le opportunità che si creano ed escono dal campo senza punti ... Scrive sportpiacenza.it
Al Palabanca il derby emiliano Gas Sales Bluenergy-Modena DIRETTA - 0 AGGIORNAMENTI PUNTEGGIO LIVE Per la terza giornata di andata del ... Secondo piacenzasera.it