Gas Sales Bluenergy Piacenza – Valsa Group Modena 1-3 | Vittoria esterna di carattere

Modenatoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Importante vittoria per Modena in casa di Piacenza, dove i gialli riescono ad imporre il proprio gioco e ad arginare la rimonta dei padroni di casa, portando a casa i tre punti.Modena parte con il sestetto composto da Tizi-Oualou-Buchegger in diagonale principale, Davyskiba-Porro di banda. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

