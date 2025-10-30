Garlasco una fonte inchioda il padre di Andrea Sempio | Lo ha orchestrato lui

"Alcuni elementi rinvenuti durante la perquisizione dell'abitazione avvenuta lo scorso 26 settembre e un altro insieme di cose ci fanno ritenere che, se c'è stato un passaggio di denaro, lo ha orchestrato lui ". Così una fonte qualificata spiega all' Adnkronos la scelta odierna di iscrivere nel registro degli indagati Giuseppe Sempio, padre di Andrea, con l'accusa di corruzione. Per la Procura di Brescia sarebbe stato Giuseppe Sempio ad avere un ruolo nella presunta corruzione dell'ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti che nel 2017 chiese rapidamente l'archiviazione di Sempio, ora nuovamente indagato per l'omicidio in concorso di Chiara Poggi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Garlasco, una fonte inchioda il padre di Andrea Sempio: "Lo ha orchestrato lui"

