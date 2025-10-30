Garlasco svolta shock | indagato per corruzione il padre di Andrea Sempio spuntano nuove prove digitali

Panorama.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’omicidio di Chiara Poggi, la vicenda giudiziaria che ha segnato un’intera generazione di cronaca nera si riapre con un colpo di scena: Giuseppe Sempio, padre di Andrea, è ufficialmente indagato per corruzione in atti giudiziari. L’iscrizione nel registro degli indagati è stata confermata da fonti della Procura di Brescia e notificata oggi, 30 ottobre, insieme a un atto giudiziario che segna una svolta nell’inchiesta bis. Secondo gli inquirenti, Sempio avrebbe versato tra i 20 e i 30.000 euro all’allora procuratore aggiunto di Pavia, Mario Venditti, per ottenere l’archiviazione della posizione del figlio nel 2017. 🔗 Leggi su Panorama.it

