Garlasco svolta shock | indagato per corruzione il padre di Andrea Sempio spuntano nuove prove digitali
L’omicidio di Chiara Poggi, la vicenda giudiziaria che ha segnato un’intera generazione di cronaca nera si riapre con un colpo di scena: Giuseppe Sempio, padre di Andrea, è ufficialmente indagato per corruzione in atti giudiziari. L’iscrizione nel registro degli indagati è stata confermata da fonti della Procura di Brescia e notificata oggi, 30 ottobre, insieme a un atto giudiziario che segna una svolta nell’inchiesta bis. Secondo gli inquirenti, Sempio avrebbe versato tra i 20 e i 30.000 euro all’allora procuratore aggiunto di Pavia, Mario Venditti, per ottenere l’archiviazione della posizione del figlio nel 2017. 🔗 Leggi su Panorama.it
Svolta nel caso Garlasco ?mdst.it/3Lganjx - facebook.com Vai su Facebook
Caso #Garlasco, svolta a #Brescia: convocati gli ex legali di #Sempio nell’inchiesta su #Venditti. Spuntano documenti segreti e pagamenti sospetti #Mattino5 - X Vai su X
“L’arma è questa!”. Garlasco, la svolta shock su Sempio: “Nessun dubbio: perfettamente compatibile” - Emergono nuovi dettagli sull’omicidio di Chiara Poggi, la giovane uccisa il 13 agosto 2007 nella villetta di via Pascoli a Garlasco. Lo riporta thesocialpost.it
Garlasco, il post shock dell'avvocato Taormina: “Arresto imminente per Andrea Sempio. Vada in Procura prima che sia troppo tardi”. - L’avvocato romano attacca la magistratura e invita Andrea Sempio a presentarsi in Procura. Riporta affaritaliani.it
Garlasco, nuovo super-testimone distrugge l’alibi di Sempio. Svolta sullo scontrino: “Non l’ha fatto Andrea”. La reazione in TV del suo avvocato - In mattinata la testimonianza raccolta dai carabinieri su quanto successo il 13 agosto del 2007 avrebbe rimesso in discussione tutto: : “Non l’ha fatto Andrea” ... Segnala libero.it