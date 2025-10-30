Garlasco Sempio senior indagato | Analisi sui file cancellati da pc e telefonini

"C'è un atto di indagine, questa è la prima indiscrezione per corruzione, vede iscritti due nomi, quello dell'ex procuratore aggiunto Mario Venditti e quello di Giuseppe Sempio". L'inviata di Dentro alla notizia, il programma di Gianluigi Nuzzi su Canale 5, fornisce gli ultimo aggiornamenti su Garlasco. "È stato nominato un consulente tecnico che ha il compito di guardare in tutti i device, soprattutto con una specifica, non solo ciò che contengono, ma anche tutto ciò che potrebbe essere stato cancellato. Sappiamo però che, dalle parole di Giuseppe Sempio, quando c'è stata l'ultima perquisizione la Guardia di Finanza avrebbe sequestrato più che altro materiale cartaceo e agendine", viene riferito. 🔗 Leggi su Iltempo.it

