Garlasco rivelazione dell' ex carabiniere in servizio a Pavia | Indagati contattati prima degli interrogatori

Un ex carabiniere rivela pratiche irregolari prima di interrogatori come nel caso Sempio. Ci sono dubbi su molti degli investigatori del 2017. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Garlasco, rivelazione dell'ex carabiniere in servizio a Pavia: "Indagati contattati prima degli interrogatori"

News recenti che potrebbero piacerti

Delitto Garlasco, omicidio Chiara Poggi. La rivelazione shock: "L'Avvocato Lovati chiave è controllato, qualcuno potrebbe temere dica ciò che sa". E l'ora della morte non torna - facebook.com Vai su Facebook

La rivelazione del nuovo avvocato di Andrea #Sempio: “Ecco cosa ho fatto prima di accettare l’incarico” #garlasco #quartogrado #rete4 #18ottobre #iltempoquotidiano - X Vai su X

Caso Garlasco, si riapre la pista dell'insabbiamento: nuovi sequestri per l’ex procuratore Venditti e due carabinieri - Dopo l’annullamento dei primi sequestri, la Procura di Brescia rilancia: telefoni e pc di Venditti e dei due ex carabinieri tornano sotto analisi per far luce sul caso. libero.it scrive

Delitto Garlasco, la rivelazione shock di Flavius Savu: «Io faccio la stessa fine di Chiara Poggi» - La lettera del nipote di Savu getta ombre sul delitto di Chiara Poggi: gli scandali del Santuario della Bozzola, minacce e denunce taciute. Da panorama.it

Delitto di Garlasco, nuovi indizi su Sempio: atti riservati e soldi per le carte/ Le rivelazioni di Garofano - Delitto di Garlasco, nuovi indizi su Andrea Sempio: atti riservati e soldi per avere le carte, oltre alle rivelazioni di Garofano che scarica i legali ... Riporta ilsussidiario.net