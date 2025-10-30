Garlasco padre di Sempio indagato per corruzione | avrebbe pagato per l’archiviazione del figlio
Giuseppe Sempio, secondo gli inquirenti, avrebbe versato 20-30.000 euro per far chiudere la posizone di Andrea nell’indagine del 2017. 🔗 Leggi su Repubblica.it
