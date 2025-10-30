Garlasco padre di Sempio indagato per corruzione | avrebbe pagato per l’archiviazione del figlio

Repubblica.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giuseppe Sempio, secondo gli inquirenti, avrebbe versato 20-30.000 euro per far chiudere la posizone di Andrea nell’indagine del 2017. 🔗 Leggi su Repubblica.it

garlasco padre di sempio indagato per corruzione avrebbe pagato per l8217archiviazione del figlio

© Repubblica.it - Garlasco, padre di Sempio indagato per corruzione: avrebbe pagato per l’archiviazione del figlio

