Garlasco padre di Andrea Sempio indagato per corruzione l' accusa | Ha versato €20-30mila all' ex procuratore Venditti per archiviare posizione del figlio

Nei giorni scorsi, 27 apparecchi, tra computer, cellulari, hard disk, chiavette usb e schede di memoria, sono stati sequestrati dai pm nell'ambito delle indagini per corruzione a carico di Mario Venditti Giuseppe Sempio, il padre di Andrea Sempio, è indagato per corruzione. Secondo l'ipotesi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Garlasco, padre di Andrea Sempio indagato per corruzione, l'accusa: "Ha versato €20-30mila all'ex procuratore Venditti per archiviare posizione del figlio

