Garlasco padre di Andrea Sempio indagato per corruzione l' accusa | Ha versato €20-30mila all' ex procuratore Venditti per archiviare posizione del figlio
Nei giorni scorsi, 27 apparecchi, tra computer, cellulari, hard disk, chiavette usb e schede di memoria, sono stati sequestrati dai pm nell'ambito delle indagini per corruzione a carico di Mario Venditti Giuseppe Sempio, il padre di Andrea Sempio, è indagato per corruzione. Secondo l'ipotesi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Giuseppe, il padre di Andrea Sempio, indagato nell'inchiesta bis su Garlasco per concorso nell'omicidio di Chiara Poggi, secondo l'ipotesi accusatoria degli inquirenti, avrebbe versato 20-30mila euro all' ex aggiunto di Pavia, Mario Venditti, per archiviare la po - facebook.com Vai su Facebook
In esclusiva un'intercettazione del padre di Sempio del 2017 "Non ce la facciamo più" #Mattino5 #Garlasco - X Vai su X
Andrea Sempio, il padre Giuseppe indagato per corruzione. «Versò 20-30mila euro all'ex pm di Pavia» - Giuseppe Sempio, il padre di Andrea indagato per concorso nell'omicidio di Chiara Poggi, è stato iscritto ... Lo riporta msn.com
Garlasco, il padre di Andrea Sempio indagato per corruzione a Brescia - Giuseppe Sempio, il padre di Andrea indagato nell’inchiesta bis sul delitto di Garlasco per concorso nell’omicidio di Chiara Poggi, è stato iscritto nel registro di indagati dalla procura di Brescia p ... ilfattoquotidiano.it scrive
Indagato per corruzione il padre di Andrea Sempio: avrebbe versato 20-30mila euro a ex procuratore - Giuseppe Sempio, il padre di Andrea indagato nell'inchiesta bis su Garlasco per concorso nell'omicidio di Chiara Poggi, è stato iscritto nel registro di indagati dalla procura di Brescia per il reato ... Riporta msn.com