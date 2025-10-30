Garlasco otto conti corrente e 43.000 euro dei Sempio smentiscono l’avvocato Lovati

«Non ho una lira in tasca, ho solo delle cartacce. Non ho manco un conto corrente». Così si era espresso l’avvocato Massimo Lovati, ex difensore di Andrea Sempio nel caso Garlasco, con quel tono di sufficienza a cui ha abituato. Un tentativo di dipingere se stesso come un uomo ai margini della società e privo di risorse. Peccato che gli accertamenti condotti dalla Procura di Brescia abbiano scoperto che di conti correnti ne ha ben otto, e anche per questo motivo, la procura si prepara ad ascoltarlo insieme a Federico Soldani e Simone Grassi, anch’essi avvocati della difesa di  Sempio  nel  2017. 🔗 Leggi su Panorama.it

