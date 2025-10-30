Garlasco otto conti corrente e 43.000 euro dei Sempio smentiscono l’avvocato Lovati
«Non ho una lira in tasca, ho solo delle cartacce. Non ho manco un conto corrente». Così si era espresso l’avvocato Massimo Lovati, ex difensore di Andrea Sempio nel caso Garlasco, con quel tono di sufficienza a cui ha abituato. Un tentativo di dipingere se stesso come un uomo ai margini della società e privo di risorse. Peccato che gli accertamenti condotti dalla Procura di Brescia abbiano scoperto che di conti correnti ne ha ben otto, e anche per questo motivo, la procura si prepara ad ascoltarlo insieme a Federico Soldani e Simone Grassi, anch’essi avvocati della difesa di Sempio nel 2017. 🔗 Leggi su Panorama.it
Leggi anche questi approfondimenti
Ci risiamo, ormai una lettera al giorno #Garlasco #Sempio Garlasco, la difesa di #Venditti si scaglia contro i pm e i giornalisti: "Oramai ogni assassino..." Leggi su Il Tempo Quotidiano cliccando sul link qui sotto: https://www.iltempo.it/attualita/2025/10/26/new - facebook.com Vai su Facebook
ESCLUSIVO - Caso #Garlasco: al Tg1 il famoso pizzino sequestrato in casa di Andrea #Sempio, che ha portato alle indagini sull'ex Procuratore #Venditti. #Tg1 Giacinto Pinto - X Vai su X
Garlasco, spuntano otto conti correnti di Lovati: i pagamenti in nero e i sospetti. Quella profezia di Taormina su Sempio... - Mentre la super perizia prosegue con l'analisi ai raggi X di ogni centimetro del corpo dell'unico nuovo indagato, Andrea Sempio, per cercare di stabilire se la sua figu ... Come scrive affaritaliani.it
Delitto di Garlasco, spuntano otto conti correnti: la verità sui soldi “nascosti” - Il delitto di Garlasco e le indagini che hanno portato a galla ben otto conti correnti legati a Massimo Lovati, ex legale di Sempio. Secondo newsmondo.it
Garlasco in TV: il caso dei conti correnti sospetti e un’intercettazione decisiva, i legali di Sempio in Procura - Massimo Lovati, Federico Soldani e Simone Grassi saranno sentiti oggi a Brescia: le ultime news a Mattino Cinque di Federica Panicucci, cosa sta succedendo ... Da libero.it