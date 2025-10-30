Garlasco Massimo Lovati verso l' interrogatorio con gli altri ex avvocati di Sempio | indagini sui compensi
Lovati verso l'interrogatorio con gli altri ex avvocati di Andrea Sempio: indagini sui compensi legati al caso del delitto di Garlasco. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Massimo Lovati, da Garlasco al processo "'Ndrangheta Banking" a Reggio Calabria: «Chiese prestiti a persone legate alle cosche» Il 18 dicembre dovrà testimoniare in aula a Reggio Calabria. - facebook.com Vai su Facebook
Delitto di Garlasco, la parabola di Massimo Lovati: perché da storico difensore rischia di diventare uno dei principali accusatori di Sempio – Il video - X Vai su X
Garlasco, Massimo Lovati verso l'interrogatorio con gli altri ex avvocati di Sempio: indagini sui compensi - Nell’ambito delle indagini sul delitto di Garlasco sarebbe previsto l’interrogatorio di Massimo Lovati e di altri due avvocati che ... Segnala virgilio.it
Garlasco, l'indiscrezione su Lovati: “Va al Grande Fratello Vip?”, il retroscena dopo la rottura con Sempio - Stando alle ultime indiscrezioni l'ex avvocato di Andrea Sempio avrebbe ricevuto un'offerta per prendere parte al reality: le parole di Fabrizio Gallo ... Riporta libero.it
Delitto di Garlasco, l’ex avvocato di Sempio verso un programma tv: “Ci pensa il mio agente” - Non solo il delitto di Garlasco e lo stop al suo incarico di avvocato di Sempio: Massimo Lovati torna a far parlare di sé per altre ragioni. Lo riporta newsmondo.it