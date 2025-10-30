Garlasco Lovati verrà ascoltato in Procura L’ex legale di Sempio a Fanpage | Non ho nulla da temere

Fanpage.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nei prossimi giorni Massimo Lovati, ex avvocato di Andrea Sempio, il 36enne indagato per omicidio in concorso nelle nuove indagini sul delitto di Garlasco, verrà ascoltato dalla Procura di Brescia. A confermare la notizia a Fanpage.it è il suo legale, Fabrizio Gallo. Lovati: "Non ho ancora ricevuto la convocazione ufficiale, ma non ho nulla da temere". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

garlasco lovati verr224 ascoltatoGarlasco, Lovati verrà ascoltato in Procura. L’ex legale di Sempio a Fanpage: “Non ho nulla da temere” - Nei prossimi giorni Massimo Lovati, ex avvocato di Andrea Sempio, il 36enne indagato per omicidio in concorso nelle nuove indagini sul delitto di Garlasco ... fanpage.it scrive

garlasco lovati verr224 ascoltatoGarlasco, l’avvocato Gallo: “Lovati presto sarà sentito dalla Procura ed è pronto a parlare, lui è onesto” - it che presto il suo assistito potrebbe essere ascoltato dalla procura di Brescia e che sarebbe disposto a parlare. Segnala fanpage.it

Delitto di Garlasco/ Lovati “Ad oggi sono l’avvocato di Sempio, la riserva? Magari non la scioglierà mai” - L'avvocato Massimo Lovati, legale di Andrea Sempio, è stato intervistato sul caso Garlasco da Mattino 5 News: scopriamo le sue parole L’avvocato di Andrea Sempio, Massimo Lovati, è stato ospite in ... Come scrive ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Garlasco Lovati Verr224 Ascoltato