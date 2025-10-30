Garlasco l’inchiesta su Sempio e Venditti si infiamma | spuntano soldi e documenti segreti

Gli ex avvocati di Andrea Sempio convocati a Brescia nell’inchiesta per corruzione dell’ex pm Venditti. Sospetti su scambi di denaro e documenti secretati. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it © Affaritaliani.it - Garlasco, l’inchiesta su Sempio e Venditti si infiamma: spuntano soldi e documenti segreti

