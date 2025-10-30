Garlasco Liborio Cataliotti sicuro dell' innocenza di Andrea Sempio | la posizione dopo la lettura degli atti

Notizie.virgilio.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per Liborio Cataliotti il suo assistito Andrea Sempio è innocente: "Giocheremo in contropiede rispetto alla Procura", cosa ha detto. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

garlasco liborio cataliotti sicuro dell innocenza di andrea sempio la posizione dopo la lettura degli atti

© Notizie.virgilio.it - Garlasco, Liborio Cataliotti sicuro dell'innocenza di Andrea Sempio: la posizione dopo la lettura degli atti

Leggi anche questi approfondimenti

garlasco liborio cataliotti sicuroDelitto di Garlasco/ Cataliotti: “Andrea Sempio? Indagine attuale fondata sul nulla” - Il delitto di Garlasco a Storie Italiane, con le parole dell'avvocato Liborio Cataliotti, legale di Andrea Sempio: ecco cosa ha detto ... Secondo ilsussidiario.net

Delitto di Garlasco, “tre ex legali di Sempio saranno sentiti a Brescia”/ Cataliotti “Stiamo ripetendo esami” - Delitto di Garlasco e indagine corruzione Venditti: tre ex legali di Andrea Sempio saranno sentiti da Procura Brescia. Lo riporta ilsussidiario.net

garlasco liborio cataliotti sicuroDelitto di Garlasco: Sempio sceglie Liborio Cataliotti, l’avvocato di Vanna Marchi, al posto di Lovati - Ecco chi è la new entry Liborio Cataliotti, legale 'esperto' in processi mediatici. Secondo corrierenazionale.it

Cerca Video su questo argomento: Garlasco Liborio Cataliotti Sicuro