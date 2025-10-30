Garlasco l’avvocato Lovati | Sempio sarà prosciolto e si chiederà la revisione per Stasi
L’ex legale di Andrea Sempio, Massimo Lovati, a Storie Italiane: "Garlasco finirà con il proscioglimento e la revisione per Stasi. L’esame antropometrico? Inutile". 🔗 Leggi su Affaritaliani.it
MattinaRai1. . Delitto di Garlasco: in esclusiva a #StorieItaliane parla l’Avvocato Lovati: “Non avrei presentato quello scontrino del parcheggio, non glielo aveva chiesto nessuno”. - facebook.com Vai su Facebook
Garlasco, nome nuovo per l'avvocato di Andrea Sempio: Carlo Taormina ha declinato. #ignotox - X Vai su X
Delitto di Garlasco, i soldi dei Sempio e non solo: “Lovati pronto a parlare” - Sul giallo del delitto di Garlasco, ecco l'avvocato di Massimo Lovati, ex legale di Andrea Sempio, parlare del collega e ora suo assistito. Si legge su newsmondo.it
Delitto di Garlasco, Lovati convocato in Procura: con lui gli ex legali di Sempio - Caso Garlasco, ascoltati tre avvocati che difesero Andrea Sempio nel 2017. Scrive internapoli.it
Garlasco, Lovati e altri due avvocati di Sempio convocati per interrogatorio - Caso Garlasco: convocati per interrogatorio Lovati e altri due avvocati di Sempio per chiarire il loro ruolo nelle indagini del 2017. Segnala la7.it