Garlasco l’avvocato Lovati | Sempio sarà prosciolto e si chiederà la revisione per Stasi

Affaritaliani.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ex legale di Andrea Sempio, Massimo Lovati, a Storie Italiane: "Garlasco finirà con il proscioglimento e la revisione per Stasi. L’esame antropometrico? Inutile". 🔗 Leggi su Affaritaliani.it

