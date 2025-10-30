Garlasco la villa di Alberto Stasi ancora invenduta | è sul mercato dal 2016

A Garlasco, in via Carducci, c’è una villa dalle imposte sempre abbassate, silenziosa, come se il tempo si fosse fermato. È la casa dove Alberto Stasi ha vissuto con la sua famiglia, prima che la sua vita e quella dell’intero paese fossero travolte dal delitto Poggi, il caso di cronaca nera che nel 2007 sconvolse l’Italia. Da allora, quella casa è diventata un simbolo difficile, un luogo che molti preferiscono evitare. E oggi, a quasi vent’anni da quel 13 agosto, la villa è ancora lì: in vendita dal 2016, ma senza che nessuno abbia mai bussato alla porta. Un annuncio rimasto senza risposta. Quando venne messa sul mercato per la prima volta, quasi dieci anni fa, il prezzo richiesto era 610 mila euro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Garlasco, la villa di Alberto Stasi ancora invenduta: è sul mercato dal 2016

