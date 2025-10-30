Garlasco la villa di Alberto Stasi ancora invenduta | è sul mercato dal 2016

Ilgiornale.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Garlasco, in via Carducci, c’è una villa dalle imposte sempre abbassate, silenziosa, come se il tempo si fosse fermato. È la casa dove Alberto Stasi ha vissuto con la sua famiglia, prima che la sua vita e quella dell’intero paese fossero travolte dal delitto Poggi, il caso di cronaca nera che nel 2007 sconvolse l’Italia. Da allora, quella casa è diventata un simbolo difficile, un luogo che molti preferiscono evitare. E oggi, a quasi vent’anni da quel 13 agosto, la villa è ancora lì: in vendita dal 2016, ma senza che nessuno abbia mai bussato alla porta. Un annuncio rimasto senza risposta. Quando venne messa sul mercato per la prima volta, quasi dieci anni fa, il prezzo richiesto era 610 mila euro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

garlasco la villa di alberto stasi ancora invenduta 232 sul mercato dal 2016

© Ilgiornale.it - Garlasco, la villa di Alberto Stasi ancora invenduta: è sul mercato dal 2016

Approfondisci con queste news

garlasco villa alberto stasiGarlasco, la villa dove viveva Alberto Stasi è rimasta invenduta: nessuno vuole la casa (sul mercato dal 2016) - La casa in via Carducci a Garlasco dove Alberto Stasi viveva con la famiglia è rimasta invenduta. Secondo msn.com

garlasco villa alberto stasiAlberto Stasi, la villa dove viveva è rimasta invenduta dal 2016: chi è l'unica proprietaria, la casa a Spotorno e le scarpe sparite - A distanza di anni dal caso che sconvolse Garlasco, la casa in cui viveva Alberto Stasi è ancora lì, identica a com’era. Si legge su msn.com

garlasco villa alberto stasiÈ ancora di mamma Elisabetta la villa di Garlasco dove abitava Alberto Stasi. Venduta solo la licenza del negozio di autoricambi, restano della famiglia le mura - Non è mai stato trovato un acquirente per la casa dove ha passato l’adolescenza Alberto, anche quando era fidanzato con Chiara Poggi. Secondo open.online

Cerca Video su questo argomento: Garlasco Villa Alberto Stasi