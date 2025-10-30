Garlasco la telefonata che può inguaiare papà Sempio

Il nome di Giuseppe Sempio, padre di Andrea, indagato per corruzione in atti giudiziari in concorso con Mario Venditti, l'ex procuratore di Pavia, nel filone bresciano del caso Garlasco compare in un atto con cui la Procura di Brescia oggi ha nominato un proprio consulente tecnico per il conferimento dell'incarico per l'accertamento tecnico irripetibile di estrazione della copia forense dai dispositivi informatici, tra cui i telefoni. L'atto è stato notificato a Venditti, col legale Domenico Aiello, e a Giuseppe Sempio, con indicato un difensore d'ufficio. E come riporta Ansa, nell'atto del procuratore Francesco Prete e della pm Claudia Moregola si dà conto che il procedimento è iscritto a carico di Giuseppe Sempio e di Venditti per corruzione in attti giudiziari, che sarebbe stata commessa a Pavia "nel febbraio 2017". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

