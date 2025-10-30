Garlasco la Procura trova 8 conti correnti intestati a Massimo Lovati | diceva di non averne nemmeno uno

Notizie.virgilio.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ex avvocato di Andrea Sempio Massimo Lovati avrebbe fino a 8 conti correnti, pur avendo sempre detto di non averne nessuno. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

garlasco la procura trova 8 conti correnti intestati a massimo lovati diceva di non averne nemmeno uno

© Notizie.virgilio.it - Garlasco, la Procura trova 8 conti correnti intestati a Massimo Lovati: diceva di non averne nemmeno uno

Scopri altri approfondimenti

garlasco procura trova 8Garlasco in TV: il caso dei conti correnti sospetti e un’intercettazione decisiva, i legali di Sempio in Procura - Massimo Lovati, Federico Soldani e Simone Grassi saranno sentiti oggi a Brescia: le ultime news a Mattino Cinque di Federica Panicucci, cosa sta succedendo ... Secondo libero.it

Delitto Garlasco, al vaglio 8 possibili orari della morte di Chiara Poggi da nuove verifiche - Otto possibili orari della morte di Chiara Poggi, compresi fra le 7 le 12. Si legge su msn.com

garlasco procura trova 8Garlasco – Il “ritorno” dello scontrino di Sempio. Un teste avrebbe detto: “Non era suo”. L’avvocato: “Mero indizio, improprio definirlo alibi” - Erano mesi che non si leggeva sulle cronache del bigliettino di un parcheggio a Vigevano, vicino Piazza Ducale, dove Andrea Sempio ... Da ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Garlasco Procura Trova 8