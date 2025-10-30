Garlasco indagato per corruzione il padre di Andrea Sempio
Nuovo capitolo nell’inchiesta sul delitto di Garlasco: la Procura di Brescia ha iscritto nel registro degli indagati Giuseppe Sempio, padre di Andrea Sempio, finito di nuovo al centro delle indagini per il concorso nell’omicidio di Chiara Poggi, la 26enne trovata senza vita nella sua abitazione di via Pascoli, a Garlasco, il 13 agosto 2007. L’accusa . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
