Garlasco indagato per corruzione il padre di Andrea Sempio Orchestrò il passaggio di so

AGI - Giuseppe Sempio, padre di  Andrea,  è indagato per corruzione  nell'indagine della  Procura di Brescia  che vede accusato l' ex procuratore di Pavia Mario Venditti  per  corruzione in atti giudiziari. La notizia, anticipata dal  tg1, viene confermata da fonti qualificate. Nella perquisizione a casa dei genitori di  Andrea Sempio, era stato trovato un appunto scritto dal padre Giuseppe: ' Venditti gip archivia per 20.30 euro '. L'interpretazione degli inquirenti  è  che l'allora procuratore di Pavia  Mario Venditti  sarebbe stato corrotto con  20-30mila euro  per agevolare l' archiviazione di Andrea Sempio  dall'accusa di avere ucciso  Chiara Poggi nel 2017. 🔗 Leggi su Agi.it

