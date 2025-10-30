Garlasco indagato per corruzione il padre di Andrea Sempio Orchestrò il passaggio di so

AGI - Giuseppe Sempio, padre di Andrea, è indagato per corruzione nell'indagine della Procura di Brescia che vede accusato l' ex procuratore di Pavia Mario Venditti per corruzione in atti giudiziari. La notizia, anticipata dal tg1, viene confermata da fonti qualificate. Nella perquisizione a casa dei genitori di Andrea Sempio, era stato trovato un appunto scritto dal padre Giuseppe: ' Venditti gip archivia per 20.30 euro '. L'interpretazione degli inquirenti è che l'allora procuratore di Pavia Mario Venditti sarebbe stato corrotto con 20-30mila euro per agevolare l' archiviazione di Andrea Sempio dall'accusa di avere ucciso Chiara Poggi nel 2017. 🔗 Leggi su Agi.it

