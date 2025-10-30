Garlasco indagato per corruzione il padre di Andrea Sempio L' accusa legata all' archiviazione del 2017 chiesta da Venditti
Le novità sull'inchiesta bis per il delitto di Chiara Poggi: del denaro si parlava in un biglietto trovato nella casa di famiglia.
Andrea Sempio, indagato per il delitto di Garlasco, ha incontrato i suoi periti in una clinica genetica a Roma. Nessun nuovo esame, ma il focus resta sugli errori da analizzare. Una tappa cruciale per la difesa, mentre ogni dettaglio torna sotto osservazione. - facebook.com Vai su Facebook
Garlasco, il padre di Andrea Sempio è indagato per corruzione - Giuseppe Sempio, il padre di Andrea indagato nell'inchiesta bis su Garlasco per concorso nell'omicidio di Chiara Poggi, è stato iscritto nel registro di indagati dalla procura
