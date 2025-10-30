Garlasco indagato Giuseppe Sempio a Brescia

Il delitto di Garlasco, in un modo o nell’altro, continua a fare notizia. La Procura di Brescia indaga su Giuseppe Sempio nell’ambito dell’indagine per corruzione in atti giudiziari. E’ l’indagine che vede coinvolto Mario Venditti, ex procuratore di Pavia. Garlasco, fatale l’appunto. Nella perquisizione a casa dei genitori di Andrea Sempio, era stato trovato un appunto scritto dal padre Giuseppe. Questo quanto era scritto sullo stesso: “Venditti gip archivia per 20.30 euro”. L’interpretazione degli inquirenti è che Venditti sarebbe stato corrotto con 20-30mila euro per agevolare l’archiviazione di Andrea Sempio dall’accusa di avere ucciso Chiara Poggi nel 2017. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Garlasco, indagato Giuseppe Sempio a Brescia

