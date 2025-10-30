Garlasco il padre di Andrea Sempio indagato per corruzione a Brescia
Giuseppe Sempio, padre di Andrea, è indagato per corruzione nell'indagine della Procura di Brescia che vede accusato l'ex procuratore di Pavia Mario Venditti per corruzione in atti giudiziari. La notizia è stata anticipata dai canali social del Tg1. Nella perquisizione a casa dei genitori di Andrea Sempio, era stato trovato un appunto scritto dal padre Giuseppe: 'Venditti gip archivia per 20.30 euro'. L'interpretazione degli inquirenti è che Venditti sarebbe stato corrotto con 20-30mila euro per agevolare l'archiviazione di Andrea Sempio dall'accusa di avere ucciso Chiara Poggi nel 2017. Il nuovo sviluppo fa immaginare che a corrompere Venditti potrebbe avere contribuito, secondo l'impostazione della Procura bresciana, proprio il padre di Andrea. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
