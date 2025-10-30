Garlasco il padre di Andrea Sempio indagato per corruzione a Brescia per l’appunto ‘Venditti Gip archivia 20-30 euro’

Giuseppe Sempio, il padre di Andrea indagato nell’inchiesta bis sul delitto di Garlasco per concorso nell’omicidio di Chiara Pogg i, è stato iscritto nel registro di indagati dalla procura di Brescia per corruzione. L’anticipazione è stata diffusa dai social del Tg1 ed è stata confermata da fonti ufficiali al FattoQuotidiano.it. Secondo l’ipotesi accusatoria degli inquirenti sarebbe stato lui a versare 20-30.000 euro, stando a un appunto trovato a casa Sempio, all’ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti per archiviare la posizione del figlio Andrea nella precedente inchiesta. Posizione archiviata dal giudice per le indagini preliminari che sottolineò “gli inconsistenti sforzi della difesa” di Alberto Stasi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

