Garlasco il padre di Andrea Sempio indagato per corruzione a Brescia per l’appunto ‘Venditti Gip archivia 20-30 euro’
Giuseppe Sempio, il padre di Andrea indagato nell’inchiesta bis sul delitto di Garlasco per concorso nell’omicidio di Chiara Pogg i, è stato iscritto nel registro di indagati dalla procura di Brescia per corruzione. L’anticipazione è stata diffusa dai social del Tg1 ed è stata confermata da fonti ufficiali al FattoQuotidiano.it. Secondo l’ipotesi accusatoria degli inquirenti sarebbe stato lui a versare 20-30.000 euro, stando a un appunto trovato a casa Sempio, all’ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti per archiviare la posizione del figlio Andrea nella precedente inchiesta. Posizione archiviata dal giudice per le indagini preliminari che sottolineò “gli inconsistenti sforzi della difesa” di Alberto Stasi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Scopri altri approfondimenti
Giuseppe, il padre di Andrea Sempio, indagato nell'inchiesta bis su Garlasco per concorso nell'omicidio di Chiara Poggi, secondo l'ipotesi accusatoria degli inquirenti, avrebbe versato 20-30mila euro all' ex aggiunto di Pavia, Mario Venditti, per archiviare la po - facebook.com Vai su Facebook
In esclusiva un'intercettazione del padre di Sempio del 2017 "Non ce la facciamo più" #Mattino5 #Garlasco - X Vai su X
Andrea Sempio, il padre Giuseppe indagato per corruzione. «Versò 20-30mila euro all'ex pm di Pavia» - Giuseppe Sempio, il padre di Andrea indagato per concorso nell'omicidio di Chiara Poggi, è stato iscritto ... Lo riporta msn.com
Garlasco, il padre di Andrea Sempio indagato per corruzione a Brescia - Giuseppe Sempio, il padre di Andrea indagato nell’inchiesta bis sul delitto di Garlasco per concorso nell’omicidio di Chiara Poggi, è stato iscritto nel registro di indagati dalla procura di Brescia p ... Riporta ilfattoquotidiano.it
Indagato per corruzione il padre di Andrea Sempio: avrebbe versato 20-30mila euro a ex procuratore - Giuseppe Sempio, il padre di Andrea indagato nell'inchiesta bis su Garlasco per concorso nell'omicidio di Chiara Poggi, è stato iscritto nel registro di indagati dalla procura di Brescia per il reato ... Si legge su msn.com