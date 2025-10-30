Garlasco il padre di Andrea Sempio è indagato per corruzione | Ha versato 20-30mila euro all' ex procuratore Mario Venditti
Giuseppe Sempio, il padre di Andrea indagato nell'inchiesta bis su Garlasco per concorso nell'omicidio di, è stato iscritto nel registro di indagati dalla procura di Brescia per il. 🔗 Leggi su Leggo.it
