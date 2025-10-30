Garlasco il giallo delle carte secretate

Secondo alcune intercettazioni, i legali di Andrea Sempio avrebbero avuto accesso a carte secretate sul delitto di Garlasco. "Quelle carte iniziano a circolare nel dicembre 2016", dice il giornalista Paolo Colonnello a "Diario del giorno". "Noi dagli atti dell'indagine condotti dalla guardia di finanza per conto della procura di Pavia sappiamo che fin dal dicembre 2016 la famiglia Sempio aveva questa informazione: tra le unghie di Chiara Poggi era stato trovato il Dna del figlio. Il 30 dicembre dello stesso anno, sempre secondo quello che dice Sempio, poi Garofano (ex comandante del Ris di Parma, ndr) avrebbe incontrato i familiari su incarico della difesa. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Garlasco, il giallo delle carte secretate

