Garlasco il colpo di scena su Massimo Lovati | la scoperta sui conti

Nuovi dettagli scuotono l’inchiesta che coinvolge Andrea Sempio, nuovamente indagato per l’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco nel 2007. Questa volta, però, l’attenzione della procura si è spostata su uno dei protagonisti indiretti della vicenda: l’avvocato Massimo Lovati, ex legale di Sempio. L’uomo è noto per le sue dichiarazioni sopra le righe e per un carattere fuori dagli schemi. Lovati aveva sostenuto di “non possedere conti correnti”, ma le indagini della procura di Brescia ne avrebbero individuati ben otto. Il dato, trapelato nelle ultime ore, emergerebbe da documenti confluiti nell’inchiesta per corruzione che coinvolge l’ex procuratore di Pavia Mario Venditti e alcuni militari. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it