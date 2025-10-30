Garlasco gli otto conti correnti dell’avvocato Lovati | Te lo compri con due cognac

«Quello con due cognacchini lo compri». A parlare è Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, indagato per l’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. E «quello» è l’avvocato Massimo Lovati, ex legale del figlio. Ferrari parlava in un’intervista rubata con le Iene. Che è stata integralmente trascritta e inserita nell’ informativa della squadra omicidi e dei carabinieri di Milano poi confluita nell’ indagine per corruzione su Mario Venditti e i militari. «Lo chiamano il barbonissimo », dice Ferrari riferendosi a Lovati. Evidentemente a torto. Visto che l’avvocato aveva detto di non avere nemmeno il conto corrente. 🔗 Leggi su Open.online