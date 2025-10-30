Garlasco gli otto conti correnti dell’avvocato Lovati | Te lo compri con due cognac
«Quello con due cognacchini lo compri». A parlare è Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, indagato per l’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. E «quello» è l’avvocato Massimo Lovati, ex legale del figlio. Ferrari parlava in un’intervista rubata con le Iene. Che è stata integralmente trascritta e inserita nell’ informativa della squadra omicidi e dei carabinieri di Milano poi confluita nell’ indagine per corruzione su Mario Venditti e i militari. «Lo chiamano il barbonissimo », dice Ferrari riferendosi a Lovati. Evidentemente a torto. Visto che l’avvocato aveva detto di non avere nemmeno il conto corrente. 🔗 Leggi su Open.online
Garlasco, gli otto conti correnti dell’avvocato Lovati: «Te lo compri con due cognac» - Gli investigatori hanno trovato a Massimo Lovati ben otto conti correnti. Lo riporta open.online
Delitto di Garlasco, richiesti accertamenti sui conti correnti del gip che archiviò Sempio e delle gemelle Cappa ma non sono stati fatti - E' questa la frase, ripetuta più volte, nella recente annotazione della Guardia di finanza di Brescia, insieme al Gruppo Pavia e al Nucleo investigativo dei carabinieri di Milano, chiamata a dare ... Secondo laprovinciapavese.gelocal.it
Il caso di Garlasco, indagato l'ex procuratore di Pavia. 'Mai preso soldi, offeso come uomo e come magistrato' - La procura: 'La famiglia Sempio sapeva prima le domande dei pm'. Riporta ansa.it