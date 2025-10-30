Garlasco Giuseppe Sempio indagato per corruzione | la clamorosa novità che coinvolge il padre di Andrea
Giuseppe Sempio, padre di Andrea, sarebbe indagato per corruzione: il Tg1 annuncia la clamorosa novità sul caso Garlasco. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
GARLASCO, DISPOSTO NUOVO SEQUESTRO DI PC E SMARTPHONE DEGLI EX CARABINIERI SILVIO SAPONE E GIUSEPPE SPOTO. UNA DECISIONE DELLA PROCURA DI BRESCIA, DOPO CHE IL TRIBUNALE DEL RIESAME AVEVA ANNULLATO I P - facebook.com Vai su Facebook
Garlasco, il pizzino integrale di Giuseppe Sempio in mano alla procura: «Una delle foto sembra proprio mio figlio Andrea» - X Vai su X
Andrea Sempio, il padre Giuseppe indagato per corruzione. «Versò 20-30mila euro all'ex pm di Pavia» - Giuseppe Sempio, il padre di Andrea indagato per concorso nell'omicidio di Chiara Poggi, è stato iscritto ... ilmattino.it scrive
Andrea Sempio, il padre Giuseppe indagato per corruzione: il caso dei 20-30mila euro versati al pm - Giuseppe Sempio, il padre di Andrea indagato nell'inchiesta bis su Garlasco per concorso nell'omicidio di Chiara Poggi, è stato iscritto nel registro di indagati dalla ... Scrive ilmessaggero.it
Garlasco, indagato a Brescia il padre di Andrea Sempio - 000 euro all’ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti per archiviare la posizione del figlio nella precedente inchiesta ... Riporta giornaledibrescia.it