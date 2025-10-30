Garlasco Giuseppe Sempio e quelle domande sugli assegni | Perché non posso ritirare 10mila euro in contante? – Le intercettazioni

Problemi di soldi, o meglio con la banca, perché « per pagamenti oltre i 3mila euro ti fanno fare l’assegno ». È questa una delle tracce emerse nei dialoghi tra Giuseppe Sempio e Daniela Ferrari, genitori di Andrea Sempio. Un tassello che – insieme a pizzini, movimenti insoliti di denaro mai giustificati, dialoghi e soliloqui intercettati – ha portato la procura di Brescia a indagare per corruzione il padre dell’unico sospettato nell’indagine bis sul giallo di Garlasco. Il dialogo tra marito e moglie, trasmesso in esclusiva qualche settimana fa dalla trasmissione Ignoto X su La7, sembra proprio fare riferimento a quel presunto giro di soldi e prelievi di contante che avrebbero portato alla corruzione dei magistrati che nel 2017 stavano indagando Andrea Sempio. 🔗 Leggi su Open.online