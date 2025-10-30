Garlasco Giuseppe Sempio è indagato per corruzione
Giuseppe Sempio, padre di Andrea, è indagato per corruzione nell’ambito dell’inchiesta della Procura di Brescia che vede indagato anche l’ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti per corruzione in atti giudiziari. L’ipotesi dei pm è che l’ex magistrato abbia intascato denaro in cambio dell’archiviazione di Andrea Sempio nell’indagine del 2017. In casa dei genitori durante una perquisizione a maggio era stato trovato un appunto scritto dal padre Giuseppe: “Venditti gip archivia per 20.30 euro”. Sempio senior era stato sentito come persona informata sui fatti e aveva dichiarato ai pm bresciani che i circa 35mila euro in contanti che erano stati prelevati tra dicembre 2016 e giugno 2017, considerati dagli investigatori movimenti finanziari anomali, erano serviti per pagare gli avvocati. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Leggi anche questi approfondimenti
GARLASCO, DISPOSTO NUOVO SEQUESTRO DI PC E SMARTPHONE DEGLI EX CARABINIERI SILVIO SAPONE E GIUSEPPE SPOTO. UNA DECISIONE DELLA PROCURA DI BRESCIA, DOPO CHE IL TRIBUNALE DEL RIESAME AVEVA ANNULLATO I P - facebook.com Vai su Facebook
Garlasco, il pizzino integrale di Giuseppe Sempio in mano alla procura: «Una delle foto sembra proprio mio figlio Andrea» - X Vai su X
Garlasco, nuove prove contro Sempio: il Riesame svela contatti, denaro e consulenze nascoste - Tabulati, mail e atti riservati mettono Andrea Sempio al centro dell’inchiesta per l’omicidio di Chiara Poggi. Da panorama.it
Garlasco, l’intercettazione del padre di Sempio e quei 40mila in movimento: “Dobbiamo pagare quei signori lì. Portiamo i soldi all’avvocato” - Pavia – L’intercettazione è vecchia, del 8 febbraio 2017, ma getta nuova luce sull’inchiesta di oggi. Lo riporta ilgiorno.it
Caso Garlasco, nuove misurazioni su Andrea Sempio - Caso Garlasco, nuove misurazioni su Andrea Sempio all’Istituto di Medicina Legale di Milano. Lo riporta blogsicilia.it