Garlasco colpo di scena | indagato per corruzione il padre di Andrea Sempio Avrebbe pagato i giudici

Nuova svolta nelle indagini sul delitto di Chiara Poggi, a Garlasco. G iuseppe Sempio, padre di Andrea, risulta indagato per corruzione. Il 37enne Andrea Sempio è indagato per l’omicidio in concorso di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007. “Alcuni elementi trovati durante la perquisizione dell’abitazione avvenuta lo scorso 26 settembre e un altro insieme di cose ci fanno ritenere che, se c’è stato un passaggio di denaro, lo ha orchestrato lui”. Così una fonte qualificata spiega al l’Adnkron os la scelta odierna di iscrivere nel registro degli indagati Giuseppe Sempio, padre di Andrea, con l’accusa di corruzione. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Garlasco, colpo di scena: indagato per corruzione il padre di Andrea Sempio. Avrebbe pagato i giudici

Approfondisci con queste news

Un altro colpo di scena dentro le indagini del noto delitto datato 2007. La vittima avrebbe avuto tempo di difendersi ma soprattutto l’orario del decesso scagionerebbe l’allora fidanzato, condannato a 16 anni di carcere. #ChiaraPoggi #Garlasco #Stasi - facebook.com Vai su Facebook

Colpo di scena nel caso Garlasco: Carlo Taormina annuncia l’arresto di Andrea Sempio, mentre la nuova perizia dell’anatomopatologa Cristina Cattaneo riapre la pista che potrebbe scagionare Alberto Stasi. Dopo 18 anni, la verità sull’omicidio di Chiara P... - X Vai su X

Garlasco, indagato il padre di Sempio. Bomba Tg1: il pizzino e l'accusa di corruzione - Giuseppe Sempio, il padre di Andrea Sempio indagato nell'inchiesta bis su Garlasco per concorso ... iltempo.it scrive

Garlasco, altro colpo di scena: nuovi sequestri e file cancellati, la verità potrebbe nascondersi nei pc di Venditti - Nuovo sequestro per l’ex pm Venditti: la Procura di Brescia indaga su pc e telefoni per chiarire presunti contatti e scambi di denaro nel caso Garlasco ... Come scrive panorama.it

Delitto di Garlasco, spunta un’intercettazione del padre di Andrea Sempio: cosa emerge - Intercettazione del 2017: il padre di Andrea Sempio menziona un assegno da 7mila euro, audio inedito trasmesso da Mattino Cinque e nuovo colpo di scena nel caso Garlasco. notizie.it scrive