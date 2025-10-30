Garlasco 3 uomini in Procura | chi sono perché Andrea Sempio ha paura
Andrea Sempio ora ha paura. Ma perché? Non tanto per il delitto di Chiara Poggi in sé, per il quale continua a proclamarsi innocente, quanto per la vicenda del 2017, in cui i legali di allora lavorarono all'archiviazione che ha portato il procuratore Mario Venditti nel registro degli indagati per corruzione in atti giudiziari, perché si sarebbe fatto appunto corrompere da Sempio per scagionarlo. Nelle prossime ore verranno ascoltati i suoi tre avvocati, cioè Massimo Lovati, Simone Grassi e Federico Soldani. Per ricostruire il giro dei 60mila euro che i genitori dell'indagato sostengono di aver consegnato ai legali “per prendere le carte” di un fascicolo secretato, e anche per individuare le persone che avrebbero passato i documenti riservati. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
