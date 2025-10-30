Galà lirico - finale del concorso internazionale di canto lirico
Galà LiricoFinale Del Concorso Internazionale Di Canto LiricoGIURIAMARIA PIA PISCITELLI, soprano e docente – (Presidente)HELEN LEPALAAN, mezzosoprano e direttrice artistica Opera di TallinSIMONE MARIA MARZIALI, agente lirico e direttore artistico Accademia Verdiana Carlo Bergonzi di BussetoPIERO.
OperaClick nostro partner nel concorso vi racconta la finale di domenica a Busseto del Concorso Lirico Internazionale Giancarlo Aliverta Le vincitrici attorno alle quali VoceAllOpera costruirà delle opere sono due soprano di 31 anni la greca Maria Kosovitsa e - facebook.com Vai su Facebook
Finale del 24° Concorso Lirico Internazionale "Ottavio Ziino" al Teatro Massimo di Palermo - Lunedì 20 ottobre, alle ore 18:00, si svolgerà al Teatro Massimo di Palermo la finale in forma di Concerto di Gala, del Concorso Lirico Internazionale "Ottavio Ziino". Come scrive guidasicilia.it
In gara per tentare il debutto nel mondo della lirica: a Busseto la finale del concorso Aliverta - Torna il concorso internazionale Aliverta con borse di studio, ruoli in produzioni e niente limiti d'età per valorizzare i talenti della lirica ... Si legge su ilfattoquotidiano.it
Al Teatro Massimo di Palermo la finale del 24esimo Concorso lirico “Ottavio Ziino” - PALERMO (ITALPRESS) – Lunedì 20 ottobre, alle ore 18:00, si svolgerà al Teatro Massimo di Palermo la finale in forma di Concerto di Gala, del Concorso Lirico Internazionale “Ottavio Ziino”. Da msn.com