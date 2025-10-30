Galà dell’Olio a Bari l’evento che promuove l’eccellenza dell’olivicoltura italiana

Sabato 1 e domenica 2 novembre la città di Bari ospita il Galà dellOlio, l’evento promosso dall’associazione Foglia d'Olio, con il patrocinio e il supporto del Comune di Bari, per valorizzare l’eccellenza dell’olivicoltura italiana e diffondere una nuova consapevolezza sul ruolo dell’olio. 🔗 Leggi su Baritoday.it

