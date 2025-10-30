Ad aprire il "tris" rifilato alla Sestese ci ha pensato Mattia Caggianese, autore di una doppietta, prima con un colpo di testa ravvicinato, poi con una semi rovesciata da dentro l’area di rigore. E così l’attaccante esterno rossonero è tornato a segnare, dopo il gol messo a segno alla seconda giornata sul neutro di Agliana contro il quotato Zenith. Un ritorno al gol salutato con soddisfazione da parte di tutta la squadra, perché come ha sottolineato a fine gara lo stesso Pirozzi. Lui, l’attaccante ventinovenne che vanta esperienze anche di categoria superiore, ha spiegato così la sua performance contro i fiorentini della Sestese. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Gaggianese e "l’alchimia che funziona"