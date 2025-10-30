GabicceGradara pari che frutta Accede ai quarti di Coppa Italia

gabiccegradara 1 lunano 1 GABICCEGRADARA: Masini, Bacchini, Andruccioli, Pataracchia (1’ st Lorenzetti), Moutatahhir, Massari (1’ st Mosconi), Gambini, Magi F., Magi S. (21’ st Ferraj), Finotti (35’ st Franca), Sarli. All. Lilli. LUNANO: Raggi, Nobili, Marta, Fulgenzi (1’ st Montori), Bonopera (1’ st Sow), Canti, Brugnettini (1’ st Lahlale), Righi (22’ st Spagna), Onye, Gostoli, Tontini (1’ st Ujkaj). All. Manfredini Arbitro: Recchia di Ascoli Piceno Reti: 43’ pt Magi Samuele, 45’ st Gostoli. Il GabicceGradara accede ai quarti di finale di Coppa Italia: successo all’andata per 4-0, pareggio al ritorno al Magi per 1-1. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

