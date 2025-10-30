Fvg prima regione in Italia con una legge per lavoro casa e giovani | Così costruiamo il futuro

Il Friuli Venezia Giulia è la prima regione in Italia a dotarsi di una legge che integra politiche sociali, formative e occupazionali in un unico testo organico. Il nuovo disegno di legge 59, intitolato “Disposizioni in materia di innovazione sociale per lo sviluppo e l’attrattività del. 🔗 Leggi su Udinetoday.it