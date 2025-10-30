Futuri architetti alla ' scoperta' del legno patto tra università e azienda | Per noi una miniera di conoscenze
Un 'ponte' tra università e mondo del lavoro: è l'ambizioso obiettivo del patto che è stato siglato dalla storica azienda Legnami srl di Savignano, associata a Confartigianato, e la facoltà di Architettura dell'Alma Mater, sede di Cesena.L'accordo quadro vuole favorire l'insegnamento ai futuri. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
