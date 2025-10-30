Future Stars lo Juventus Creator Lab presenta la nuova mini-serie social | Diego Pugno protagonista del primo episodio Tutti i dettagli

Future Stars, lo Juventus Creator Lab presenta la mini-serie sui social: Diego Pugno è il grande protagonista del primo episodio. I dettagli. Attraverso un comunicato ufficiale, la Juventus ha annunciato il lancio di una nuova mini-serie social: Future Stars, raccontata dal Creator Lab. Protagonista del primo episodio l’attaccante della Juventus Next Gen Diego Pugno, classe 2006. Qui tutti i dettagli. COMUNICATO – «Un’occasione importante di crescita e di confronto, un palcoscenico in cui misurarsi con avversari internazionali non solo dal punto di vista tecnico, ma anche umano. L’avventura della Juventus nella Premier League International Cup è una sfida affascinante, raccontata nell’ultimo Juventus Creator Lab Original: Future Stars. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Future Stars, lo Juventus Creator Lab presenta la nuova mini-serie social: Diego Pugno protagonista del primo episodio. Tutti i dettagli

