Furto Louvre fermato un terzo sospetto
Si stringe il cerchio sulla banda, ancora irrintracciabili i gioielli rubati
Furto al Louvre: arrestato un terzo sospettato - Un terzo sospettato è stato fermato mercoledì sera nella regione di Parigi, ... Da msn.com
