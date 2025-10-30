Furto Louvre fermati 5 nuovi sospetti

Servizitelevideo.rai.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

10.25 Cinque nuovi fermi, tra cui uno dei principali sospetti, nell'inchiesta sul furto al museo del Louvre 11 giorni fa. Lo annuncia la procuratrice di Parigi. "Uno di loro era uno degli obiettivi degli inquirenti,lo avevamo nel mirino" (tracce di Dna),ha detto. "I gioielli, valore stimato 88 milioni di euro, non sono stati ancora ritrovati. I 5 fermi nello stesso quartiere di Parigi dove abitavano i due uomini fermeti giorni fa. "Il Louvre ha violato le norme vigenti sul sistema di videosorveglianza attorno al palazzo". Così il Prefetto. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

furto louvre fermati 5Furto al Louvre, procura Parigi annuncia 5 nuovi arresti - Lo ha annunciato la procuratrice di Parigi, Laure Beccuau, parlando con Rtl e precisando che cinque persone sono state fermate ieri ... msn.com scrive

furto louvre fermati 5Furto al Louvre, cinque nuovi arresti - Parigi – Sono 5 i nuovi fermi, fra i quali uno dei principali sospetti, nel quadro dell'inchiesta sul furto al Louvre. Come scrive ilsecoloxix.it

Altri 5 arresti per il furto al Louvre - Sono 5 i nuovi fermi, fra i quali uno dei principali sospetti, nel quadro dell'inchiesta sul furto al Louvre. Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Furto Louvre Fermati 5