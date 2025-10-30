Furto Louvre fermati 5 nuovi sospetti

10.25 Cinque nuovi fermi, tra cui uno dei principali sospetti, nell'inchiesta sul furto al museo del Louvre 11 giorni fa. Lo annuncia la procuratrice di Parigi. "Uno di loro era uno degli obiettivi degli inquirenti,lo avevamo nel mirino" (tracce di Dna),ha detto. "I gioielli, valore stimato 88 milioni di euro, non sono stati ancora ritrovati. I 5 fermi nello stesso quartiere di Parigi dove abitavano i due uomini fermeti giorni fa. "Il Louvre ha violato le norme vigenti sul sistema di videosorveglianza attorno al palazzo". Così il Prefetto. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

