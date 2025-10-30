Furto in villa | spaccano l' inferriata col flessibile e scappano con la cassaforte
Mancano 10 minuti alle 19. Con l’ora legale fuori è ancora chiaro. Nessuno vede nulla nonostante in Comune, nella vicina via Montale, ci fosse un evento. I ladri entrano in casa indisturbati ed escono poi dall'ingresso principale, dopo aver recuperato un ingente bottino.È quanto successo nel. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
