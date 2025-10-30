Furto in un centro commerciale a Molfetta | i carabinieri diffondono foto per identificare il presunto responsabile
E' ritenuto il responsabile di un furto commesso, a giugno scorso, nel negozio Lagostina del centro commerciale Puglia Village, a Molfetta, ma i carabinieri non sono mai riusciti a identificarlo. Per questo i militari, su disposizione della Procura di Trani, hanno diffuso attraverso i media i. 🔗 Leggi su Baritoday.it
