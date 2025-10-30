Furto in appartamento donna aggredisce i poliziotti | calci e minacce di morte

Ha svaligiato un appartamento, poi ha aggredito e minacciato di morte i poliziotti intervenuti. Non si è fatta mancare nulla la donna di 40 anni arrestata nei giorni scorsi dagli agenti della Squadra Volante della Questura cittadina, dopo un furto all’interno di una struttura ricettiva in via. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

