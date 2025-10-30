Furto di 130 metri di cavi in rame da un' azienda | scatta l' arresto un uomo ai domiciliari

ORIA - Un uomo è stato arrestato in flagranza di reato e sottoposto al regime dei domiciliari con l'accusa di furto aggravato. È successo nei giorni scorsi a Oria, dopo che lo stesso soggetto era stato sorpreso dai carabinieri mentre era intento nel caricare nel bagagliaio della propria auto. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

