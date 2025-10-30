Furto del Guidoriccio a Siena | i goliardi imitano il colpo del Louvre E partecipa anche la sindaca
Siena, 30 ottobre 2025 - Nessun furto, nessun allarme: a Siena è stata pura goliardia. Gli studenti delle Feriae Matricularum hanno deciso di omaggiare – e prendere bonariamente in giro – il clamoroso furto al Louvre, inscenando un finto colpo al Palazzo Pubblico per rubare il celebre Guidoriccio da Fogliano di Simone Martini. Il video sta spopolando sui social, apprezzatissimo per l’idea davvero geniale. ‘Rubato il Guidoriccio!’, il titolo sparato a lettere cubitali mentre le immagini mostrano, in diretta, quello che sarebbe davvero un clamoroso furto. Vestiti da operai come i veri ladri parigini e incappucciati, i goliardi escono con ovviamente una copia del celebre quadro. 🔗 Leggi su Lanazione.it
